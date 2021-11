Reggio Calabria. La Festa dell’albero al plesso Collodi

La giornata dell’albero è stata l’occasione per un incontro al plesso Collodi in cui il D.S. Dott. Carlo Milidone dell’Istituto Comprensivo ha invitato il Dott. Pietro Denisi del Dipartimento di Agraria dell’Università di Reggio Calabria, il Dott. Giacomo Falcone dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Reggio Calabria, il Dott. Bruno Nicolò della Castore SPL e la Dott.ssa Lidia Liotta di Legambiente RC per un dibattito e relativi approfondimenti sull’importanza dell’aspetto ecologico. I lavori coordinati dal Prof. Saverio Grande, hanno previsto una prima fase in cui i giovani allievi della scuola, hanno piantato un albero negli spazi verdi presenti all’interno del cortile ed una seconda fase in cui i relatori hanno sensibilizzato gli studenti sull’importanza del rispetto della natura anche alla luce di ciò che quest’estate ha determinato la devastazione delle foreste del territorio nazionale ed in particolare calabrese ad opera di pericolosi piromani. ù