Cosenza. Aumentano contagi covid, ok a tavolo permanente

(DIRE) Reggio Calabria, 23 Nov. – Un tavolo permanente per il contrasto alla diffusione del Covid-19. Lo ha annunciato l’assessora alle Politiche per la salute del Comune di Cosenza Maria Teresa De Marco, titolare della delega specifica al Covid-19. “Il Covid – sottolinea – è tornato a farsi sentire, i numeri sono preoccupanti e ovunque, in Europa, si stanno assumendo provvedimenti urgenti. Notizie tutt’altro che rassicuranti giungono da Germania, Austria, Francia e Olanda, solo per citare alcuni dei Paesi che stanno vivendo una situazione drammatica. L’Italia, al momento, grazie alla massiccia campagna vaccinale non vive la pressione del contagio o meglio, si avverte, ma in maniera meno forte e visibile. E’ da qualche giorno, purtroppo, che la città di Cosenza – prosegue l’assessora – fa registrare una crescita del numero dei contagi che ci deve portare a drizzare le antenne e a predisporre tutta una serie di contromisure. A pochi giorni dall’insediamento, l’Amministrazione presieduta dal sindaco Franz Caruso, si è posta il problema ed ha messo al centro dell’attività del governo della città il contrasto alla pandemia. Ecco perché – ancora De Marco – ho inteso, all’indomani dell’incarico conferitomi dal primo cittadino, attivarmi immediatamente nel promuovere l’istituzione di un tavolo permanente”. “L’organismo, che si avvarrà del contributo di figure professionali di comprovata esperienza – conclude – avrà il compito di monitorare e predisporre gli interventi di contrasto alla diffusione del contagio. Il nuovo organismo si insedierà il prossimo 6 dicembre”. (Com/Mav/Dire) 17:32 23-11-21