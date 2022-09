Reggio Calabria, prorogato il bando per i contributi a sostegno dei caregiver familiari

Il Comune di Reggio Calabria ha prorogato fino al 19 settembre il termine ultimo per la presentazione delle domande per la concessione di contributi a sostegno dei caregiver famliari

L’Avviso pubblico, pubblicato sul portale ufficiale dell’Ente, si pone come obiettivo primario quello di dare sostegno e sollievo al ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare, che, unito anche ad altre risorse per la non autosufficienza finalizzate all’assistenza domiciliare, consentano risposte omogenee sul territorio regionale, migliorando la qualità di vita e promuovendo un percorso, centrato sulla persona e sui familiari. Gli interventi oggetto dell’avviso, rientrano tra i livelli essenziali delle prestazioni sociali previsti dallo Stato, cosi come definito dalla vigente L. 328/2000, e prevedono un sostegno di 400 euro mensili per un massimo di 12 mensilità.

La nuova scadenza per la presentazione delle domande sarà quindi il prossimo 19 settembre 2022 alle ore 12.00. Le richieste dovranno essere inviate solo tramite PEC all’indirizzo protocollo@postacert.reggiocal.it. L’Avviso nella versione integrale e la relativa Domanda di partecipazione sono stati pubblicati anche sul Portale dell’Ente alla pagina: https://www.reggiocal.it/Notizie/Details/2558

