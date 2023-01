“Finalmente torna la luce ad Ortì”

Riceviamo e Pubblichiamo

Nei giorni scorsi, per iniziativa di Domenica Alessandra Aricò, esponente di Forza Italia e già candidata al Consiglio Comunale della nostra città, nonché referente per il comprensorio territoriale dell’ex XI° Circoscrizione, sono state segnalate alle preposte autorità, varie criticità relative a problemi legati alla viabilità e alla pubblica illuminazione dei centri urbani pedemontani, in particolare nell’abitato di Ortì.

In sinergia col Consigliere Comunale di Forza Italia Antonino Maiolino, è stato proposto e avviato un mirato e tempestivo intervento da parte della ditta aggiudicatrice per le soluzioni relative ad adempimenti di tale natura. La ENEL X, per gentile interessamento del Geometra Claudio Brandi, ha già effettuato sopralluoghi e avviato a soluzione l’ottimizzazione dell’illuminazione pubblica lungo l’arteria principale della Via Provinciale, predisponendo inoltre medesima soluzione per le vie secondarie del Borgo di Ortì.

Tale intervento rientra tra quelli di ordinaria amministrazione da parte del Comune, ma ha assunto un notevole rilievo visti i numerosi solleciti da parte degli abitanti di Orti che, ormai, avevano perso le speranze di rivedere illuminate le vie del paese.

E tra lo stupore degli stessi “FINALMENTE TORNA LA LUCE A …ORTI’”