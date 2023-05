20:35 – Il leader dell’Opposizione senegalese è stato condannato a 6 mesi senza condizionale nel processo per diffamazione del ministro Mbaye Niang.

La corte d’appello di Dakar lo ha inoltre multato per la cifra di 200 milioni di franchi cfa (equivalenti a 300 mila euro). Il leader politico non si è fatto vedere in tribunale, per poi affermare che vige una forma di “banditismo giudiziario” (Fonte ANSA)