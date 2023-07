New York: gru prende fuoco e cade

Fumo nero, un pezzo di gru che inclina su se stessa e si abbatte contro la facciata di un grattacielo. Tutto questo è successo durante una giornata tranquilla per la città di New York, e per i suoi abitanti, che camminavano come ogni giorno per le vie della metropoli.

Ma nei marciapiedi di Hudson Yards, nel cuore di Manhattan, alcuni di loro hanno cominciato a scappare per sfuggire dal pericolo. Sei i feriti, tra cui due vigili, nessuno di loro sembrerebbe in pericolo di vita .“Questo è un un Buon Giorno, perché poteva finire molto peggio”, le parole del vice commissioner dei Vigili del Fuoco, Joseph Pfeifer

Una scena che ha riaperto la ferita dell’11 Settembre del 2001, in molti hanno pensato ad un attacco terroristico. La gru che arrivava al 45 esimo piano di un grattacielo ha cominciato a cedere verso le 07:30, dopo lo scoppio di un incendio nel motore. Molto probabile che siano state le fiamme a indebolire gli assi portanti (fonte: agi.it).

AO