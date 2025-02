Campi Flegrei: intenso sciame sismico

Un terremoto di magnitudo 3.1 è stato registrato questa mattina alle ore 08:52 a 2.7 chilometri di profondità nella zona dei Campi Flegrei, a Napoli, preceduta da una di 2.6 alle 8.32. I due eventi più forti rientrano in uno sciame che è iniziato alle 8:11 con una prima scossa di 1.1 e seguita, finora, da numerose scosse. L’evento è stato avvertito sia nei comuni a ridosso della zona ma anche in diversi quartieri di Napoli, in particolare ai piani alti. In seguito all’evento la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile.

“Scosse come quelle di stamattina sono fenomeni attesi ma chiaramente non prevedibili” – afferma il direttore della sala Napoli dell’INGV. Il sindaco di Bacoli: ” Sono state intense ma non risultano danni”. Scosse intense che hanno destato preoccupazione, ma per fortuna non risultano danni, mentre nelle scuole, come da protocollo, gli alunni sono usciti dalla classe per poi rientrare una volta terminati gli eventi sismici.

“Le campagne di prevenzione messe in atto sul fenomeno bradisismico hanno portato la comunità ad affrontare le scosse con una maggiore razionalità. ” Continua il Sindaco. ” Necessario ora accelerare i lavori sull’inizio dei cantieri per la messa in sicurezza delle opere pubbliche.

MC