Fisiosanisport Reggio BIC, esordio vincente in Eurocup: battute le Volpi Rosse Firenze

Un inizio da sogno per la Fisiosanisport Reggio Bic in Eurocup. La squadra reggina ha dominato la prima gara del torneo, superando le Volpi Rosse Firenze con un netto 76-59. Un match a senso unico rispetto alla sfida di regular season della scorsa settimana, dove la vittoria era stata contesa fino all’ultimo secondo. Questa volta, i ragazzi di coach Cugliandro hanno imposto il proprio gioco fin dai primi minuti, gestendo la partita con intelligenza tattica e grande intensità. Un primo quarto da applausi La partita inizia con le Volpi Rosse Firenze subito in vantaggio grazie a Da Silva, ma la risposta dei reggini non si fa attendere. Il bomber Clemente apre le marcature per la Fisiosanisport Reggio Bic, che prende rapidamente le misure agli avversari.

La squadra di casa sfrutta il tandem Corn-Clemente, con il primo letale dalla distanza e il secondo dominante sotto canestro. La difesa reggina si dimostra solida e riesce a limitare le offensive di Da Silva, principale arma offensiva dei toscani. Dopo un timeout chiamato da coach Favano a metà del quarto, Firenze tenta di accorciare il distacco, ma la spinta del pubblico del Palacalafiore trascina la Reggio Bic, che chiude il primo parziale avanti 27-16. Crescendo reggino nel secondo periodo Nel secondo quarto, la Fisiosanisport Reggio Bic continua a dettare il ritmo e nei primi tre minuti si porta a +15. Tuttavia, un momento di appannamento consente alle Volpi Rosse di recuperare fino al 33-26, costringendo coach Cugliandro a chiamare timeout.

Al rientro in campo, Ivan Messina sblocca i padroni di casa con un canestro importante, che ridona fiducia ai suoi compagni. La squadra reggina riprende il controllo della gara e grazie a un’ottima difesa e una ritrovata precisione al tiro, ristabilisce un vantaggio in doppia cifra. Si va all’intervallo lungo con la Reggio Bic avanti 42-32. Reggio Bic gestisce e allunga nel terzo quarto Al rientro dagli spogliatoi, la Fisiosanisport Reggio Bic gioca con intelligenza, senza forzare le giocate e amministrando i 24 secondi di possesso. La difesa rimane solida e impedisce a Firenze di avvicinarsi. Grande protagonista del parziale è ancora Clemente, supportato dal duo tailandese Pimkorn-Sripirom.

Nonostante gli sforzi di Da Silva, Firenze fatica a trovare continuità in attacco, mentre la Reggio Bic mantiene il vantaggio. A fine terzo quarto, il tabellone segna 61-44 per i padroni di casa. Finale in scioltezza: dominio reggino L’ultimo periodo è una formalità. La Fisiosanisport Reggio Bic allunga fino al +20, con un Firenze ormai rassegnato alla sconfitta. La squadra di coach Cugliandro continua a mostrare un’ottima precisione al tiro e un’organizzazione difensiva impeccabile, nonostante qualche piccolo calo di concentrazione. Il match si chiude con il punteggio di 76-59 in favore della squadra reggina, che festeggia una prestazione impeccabile. Tuttavia, non c’è tempo per rilassarsi: nel pomeriggio la Reggio Bic sarà nuovamente in campo contro l’Amfiv di Vigo.

comunicato stampa