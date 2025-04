Reggio Calabria si prepara all’Estate 2025

Via libera agli indirizzi per le proposte del programma culturale di “Estate Reggina” e “Feste Mariane”

Nella seduta del 14 di aprile a Palazzo San Giorgio, con l’approvazione della delibera n°78, la Giunta comunale di Reggio Calabria dà il via all’acquisizione di proposte per la realizzazione del programma di eventi culturali e di spettacolo in occasione delle manifestazioni storicizzate “Estate Reggina 2025” e “Feste Mariane 2025”.

La proposta, avanzata dal Settore Cultura e Turismo e presentata dalla dirigente Loredana Pace con il supporto del funzionario responsabile Roberto Lico, individua gli indirizzi amministrativi per poter attuare una ricca stagione di appuntamenti culturali da giugno a settembre; con eventi diffusi in diversi siti strategici della città: dall’Arena dello Stretto al Castello Aragonese, passando per la Villa Comunale e il Lungomare Italo Falcomatà.

Tra i principali indirizzi approvati, nello specifico, figurano: la raccolta di proposte progettuali per spettacoli, mostre e iniziative culturali nei seguenti periodi – Estate Reggina dal 21 giugno al 30 settembre 2025 (escluso il periodo 13-16 settembre) e Feste Mariane dal 13 al 16 settembre 2025; l’individuazione delle location principali, tra cui Villa Comunale, Piazza del Popolo, Zona Parcheggio Tempietto, Villetta De Nava, Mura Greche, Odeion, Piazza Castello, Arena dello Stretto “Ciccio Franco”, Lungomare Falcomatà, scalinata del Waterfront e Opera Tresoldi.

Ciascuna location ospiterà iniziative con specifica caratterizzazione: Villetta De Nava (giardino)/Mura Greche/Odeion – Concerti di musica classica, convegni, caffè letterari, letture per bambini;

Villa Comunale/Piazza Leopoldo Trieste – Rappresentazioni teatrali, spettacoli musicali, eventi culturali;

Piazza Castello – Concerti, spettacoli, rappresentazioni teatrali; Arena dello Stretto “Ciccio Franco” – Concerti, spettacoli, eventi di rilevanza artistica e culturale;

Lungomare “Italo Falcomatà” (area Stazione Lido – parcheggio) – Spettacoli, manifestazioni espositive;

Waterfront (scalinata) – Spettacoli, eventi culturali;

Opera Tresoldi – Eventi culturali.

La proposta di delibera prevede altresì, per entrambe le manifestazioni, l’acquisizione di proposte da realizzare in altri luoghi/piazze non centrali che garantiscano il carattere e l’originalità multidisciplinare della kermesse reggina e valorizzino vari luoghi della città; l’esclusione, dai periodi indicati per ciascuna delle sopra citate programmazioni culturali, eventuali date destinate alla realizzazione di eventi di particolare pregio organizzati direttamente o in partenariato con l’Amministrazione comunale; stabilisce inoltre che, nel caso di acquisizione di più proposte riferite allo stesso sito e alla stessa data, venga data priorità su base cronologica di ricezione delle stesse; l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di proporre uno spostamento di date per la realizzazione dell’evento proposto, nonché la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non inserire nelle citate programmazioni comunali progetti non ritenuti adeguati.

La realizzazione di eventi a pagamento è prevista nel mese di giugno presso la Villa Comunale e nei mesi di luglio-agosto presso Piazza del Popolo e l’area parcheggio Tempietto; l’introduzione di misure agevolative per i progetti selezionati quali la concessione gratuita del suolo pubblico (per gli eventi non a pagamento); l’esenzione dai diritti d’affissione; l’accesso agevolato alla ZTL per artisti e organizzatori; l’utilizzo gratuito dei palchi comunali e l’allaccio alla rete elettrica nei principali siti; la riduzione del 50% sulla tariffa per la pubblicità temporanea.

La delibera prevede inoltre la possibilità di collaborazione con Regione Calabria e Città Metropolitana di Reggio Calabria; la convocazione del Comitato Feste Mariane per la condivisione delle iniziative religiose e civili.

Per gli eventi di particolare pregio culturale, l’Amministrazione potrà offrire servizi tecnici a valere sul contributo annuale metropolitano assegnato ordinariamente al Comune per le Feste Mariane.

L’organizzazione e la gestione delle aree e delle attività coinvolgerà più Settori del Comune ed i relativi Dirigenti; ognuno per le sue competenze.

comunicato stampa