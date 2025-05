Nebrosport pronta alla sfida del 24° Slalom Giarre–Milo

Sant’Angelo di Brolo,02 Maggio 2025- La Scuderia Nebrosport è pronta a tornare protagonista sulle strade della Sicilia orientale in occasione del 24° Slalom Giarre–Milo, in programma per il weekend del 2 e 3 maggio 2025. La competizione, tra le più attese nel calendario slalomistico isolano, vedrà al via due portacolori della squadra santangiolese.

Torna in gara il veterano Biagio Meli, che sarà al volante della sua performante Fiat Uno Turbo, iscritta nella classe S7. Dopo l’ottima prestazione allo Slalom di Mineo, dove ha chiuso con un eccellente 4° posto assoluto, conquistando anche la vittoria di gruppo e di classe, Meli punta a confermare le sue esaltanti prestazioni anche sul tecnico percorso che da Giarre sale verso Milo.

A completare la line-up sarà Luca Radici, al volante della sua vettura Semog Bravo Sport, in classe Kart Cross. Reduce dalla partecipazione allo Slalom di Torregrotta, terminata con un diciassettesimo posto assoluto e un terzo posto di classe, Radici è pronto a mettere in mostra tutto il suo talento e a consolidare il feeling raggiunto con la vettura di casa semog anche sulle strade del catanese.

comunicato stampa