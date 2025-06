Si informa che è attualmente in corso l’aggiornamento della modulistica online. In attesa del completamento del processo, si comunica a tutti gli utenti che, a partire dal 1° Giugno 2025, il nuovo indirizzo PEC da utilizzare per l’inoltro delle richieste e per tutte le comunicazioni ufficiali in materia di tracciabilità è il seguente: dgfdm@postacert.sanita.it

fonte: https://www.salute.gov.it/new/it/news-e-media/notizie/tracciabilita-del-farmaco-aggiornamento-servizi-online/