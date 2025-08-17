SUBSCRIBE for $1
domenica, Agosto 17, 2025
Vittoria e finale a Cincinnati per Sinner

Atmane liquidato in 27 minuti con il punteggio di 7-6(4), 6-2

Jannik Sinner

Un’altra finale per Jannik Sinner al Masters 1000 di Cincinnati. Il numero uno al mondo, dopo aver superato Félix Auger-Aliassime, ha sconfitto anche il francese Terence Atmane con il punteggio di 7-6(4), 6-2. La vittoria è arrivata al termine di un match combattuto, durato un’ora e 27 minuti.

Dopo un primo set in salita, in cui ha faticato a trovare il ritmo, Sinner si è imposto al tie-break, per poi prendere il largo nel secondo parziale.

L’ Azzurro ha chiuso con un netto 6-2, mettendo a segno break decisivi nel quarto e nell’ottavo game. In finale, Sinner affronterà il vincitore della sfida tra Carlos Alcaraz (n. 2) e Alexander Zverev (n. 3). La finale è un regalo speciale per Sinner, che si è regalato questo traguardo nel giorno del suo ventiquattresimo compleanno.

