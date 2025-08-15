SUBSCRIBE for $1
SPORT

Sinner domina Auger-Aliassime e vola in semifinale a Cincinnati

Jannik Sinner

Jannik Sinner continua la sua marcia trionfale al Masters 1000 di Cincinnati e conquista un posto in semifinale. Il numero uno del mondo ha dominato il 28enne canadese Félix Auger-Aliassime, imponendosi in due set con un perentorio 6-0, 6-2 in appena 71 minuti di gioco.

Sinner è partito con il piede giusto, non concedendo nulla all’avversario e chiudendo il primo set in soli 27 minuti. Pur accusando una breve battuta a vuoto all’inizio del secondo set, che lo ha visto andare sotto per 0-2, l’altoatesino ha subito ritrovato la sua migliore forma, inanellando sei giochi consecutivi e chiudendo l’incontro senza ulteriori esitazioni.

