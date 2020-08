Taranto. Eroina e Cocaina in casa, arrestato pusher

Questa volta è uno stabile di via D’Alo Alfieri a finire sotto la lente dei poliziotti della Sezione Falchi della Squadra Mobile. Anche in questa occasione, a tradire la presenza del pusher, è stato il continuo via-vai di tossicodipendenti . Ne sono seguiti meticolosi servizi di appostamento e di osservazione che hanno permesso di individuare, in un appartamento al 5 piano dello stabile, la base dell’illecita attività. L’arrivo di un cliente, al quale il pusher ha aperto la porta, ha rappresentato l’occasione per i poliziotti -appostati sulla rampa delle scale –per intervenire e bloccarlo e guadagnare, così, l’accesso nell’appartamento. Nel corso della perquisizione domiciliare, i poliziotti hanno rinvenuto, occultati all’interno di un mobile della cucina, una “pietra” di eroina, del peso di circa 30 grammi, e 14 dosi di cocaina. Al termine dell’operazione lo spacciatore,un pregiudicato tarantino di 42 anni, è stato arresto in flagranza di reato e, dopo le formalità di rito, trasferito presso la locale Casa Circondariale.