Ancona, incidente stradale

I Vigili del Fuoco stanno intervenendo da questa mattina, lungo la SP 12 in Via Corinaldese, nel Comune di Corinaldo, per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento un’autovettura si è scontrata con un autocarro che trasportava rifiuti. La squadra VVF di Senigallia è intervenuta con un’autobotte ed un mezzo 4×4 ha estratto la conducente dell’auto utilizzando il divaricatore idraulico, per poi affidarla alle cure dei sanitari del 118 che l’hanno trasportata in ospedale. Successivamente è stata messa in sicurezza la zona dell’intervento. Sul posto anche i Carabinieri di zona. L’intervento è ancora in atto.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=71452