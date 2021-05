E’ morta all’età di 84 anni Carla Fracci

E’ morta all’età di 84 anni a Milano, Carla Fracci, la più famosa ballerina di danza classica italiana e forse mondiale. E’ stata un’artista unica apprezzatissima a livello internazionale non solo per le sue eccelse performances nel balletto classico. Nella sua lunghissima carriera, iniziata in maniera professionale subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, la Fracci ha danzato o duettato con i migliori ballerini al mondo. Si è esibita nel corpo di ballo del London Festival Ballet, il Sadler’s Wells Ballet, ora noto come Royal Ballet, lo Stuttgart Ballet e il Royal Swedish Ballet. Carla Fracci era nata il 20 Agosto del 1936 a Milano

FR