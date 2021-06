Israele. Intesa tra otto partiti per un governo post-Netanyahu

(DIRE) Roma, 3 Giu. – Annunciato in Israele un accordo per un governo di coalizione che potrebbe mettere fine a 12 anni di governo del Likud, il partito conservatore del primo ministro Benjamin Netanyahu.

A siglare l’intesa otto partiti: i centristi di Yesh Atid e Kahol Lavan, la destra di Israel Beitenu, Yamina e Tikva Hadasha, i Laburisti, la sinistra di Meretz e la Lista araba unita, nota anche con l’acronimo Ra’am, che diverrebbe la prima formazione araba a entrare in un governo nella storia di Israele.

L’accordo prevede che fino al settembre del 2023 il primo ministro sia Naftali Bennett, di Yamina, che poi lascerebbe l’incarico a Yair Lapid, capo di Yesh Atid. La coalizione dovrà ottenere la fiducia dal Parlamento israeliano: il voto è previsto per la prossima settimana. (Vig/Dire) 09:43 03-06-21