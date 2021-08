Incendi. Lipari, in fumo 30 ettari di macchia mediterranea

Fiamme in vigneti ed orti, case e stalle evacuate

(DIRE) Palermo, 5 Ago. – Trenta ettari di macchia mediterranea, orti e vigne andati in fumo. È quanto accaduto ieri, intorno alle 23, a Lipari, isola dell’arcipelago delle Eolie in provincia di Messina. L’incendio è partito in località Quattropani Castellaro, zona nota per la produzione vitivinicola. Paura tra i residenti e i turisti con alcune case danneggiate ed evacuate come anche delle stalle. Sui roghi, l’incendio si è propagato anche in altre zone come Aria Morta e Costa D’Agosto a causa del vento di scirocco, indagano i carabinieri che non escludono il dolo. Per assenza di acqua e mezzi di soccorso, di fondamentale importanza nel contenimento delle fiamme, durate oltre cinque ore, è stato il contributo delle autobotti del servizio idrico comunale. (Red/Dire) 13:48 05-08-21