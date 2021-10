GB, Scozia: fiumi straripano, inondate campagne e città per maltempo; allerta meteo gialla

19:25 – Da alcuni giorni la Scozia è stata colpita da forti acquazzoni che continueranno anche Domenica e Lunedi, avverte il Met Office, tanto che è stata diramata l’allerta meteo gialla per eventuali inondazioni in Dumfries and Galloway e in Tayside. Il maltempo ha già causato gravi disagi, obbligando le autorità locali ad intervenire con operazioni di salvataggio, anche per gravi incidenti. Scrive BBC, che “un’allerta per forti piogge è stata diramata per gran parte della Domenica che colpirà l’area di Grampian dalle 10:00 alle 19:00 e il sud-ovest della Scozia dalle 03:00 alle 06:00 di Lunedì“. Le autorità locali invitano la popolazione a non posteggiare la propria auto in prossimità dei fiumi, in particolare vicino al fiume Nith per via del preoccupante aumento del livello dell’acqua. Alcune aree di parcheggio sono state già evacuate o allagate dall’acqua fuoriuscita dagli argini. Mercoledì le autorità locali hanno interrotto i servizi ferroviari transfrontalieri e hanno consigliato ai passeggeri di non viaggiare. Ad Annan nella notte tra Giovedì e Venerdì sono state demolite due passerelle, per via dell’importante aumento dei livelli dell’acqua nel fiume, i massimi in 50 anni. Campi e abitazioni allagate, fiumi straripanti e acqua incontrollabile sono le immagini che girano sui social media della zona di Dumfries in Scozia, e la situazione non prevede miglioramenti immediati. (cit. BBC)

SM