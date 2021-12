Biesse, ponti di Solidarietà presso la Casa Circondariale di Arghillà

Biesse associazione culturale bene sociale IPALB Tur di Villa San e Gruppo musicale M&M Medici e Musicisti. Insieme per riaccendere la speranza anche a chi vive recluso all’interno del carcere. Una grandissima emozione afferma la Presidente Nazionale di Biesse Bruna Siviglia che ha promosso l’iniziativa – abbiamo regalato ai detenuti un momento di gioia e di condivisione attraverso la musica, “la musica che crea ponti e abbatte i muri” un concerto musicale a cura del gruppo M & M Medici e Musicisti che ringrazio infinitamente per l’entusiasmo e la gioia che hanno trasmesso ai detenuti con la loro musica, i quali hanno mostrato gratitudine per l’iniziativa partecipando attivamente al momento musicale, diventando anche loro protagonisti in prima persona. Straordinari i medici del nostro ospedale che hanno saputo conquistare non solo il cuore dei detenuti ma anche di tutto il personale della casa circondariale esibendosi per la prima volta all’interno del carcere. Il primario della Rianimazione del Gom Dott. Nuccio Macheda, la Dott.ssa Pinella Casciola, il Dott. Pippo Pennisi Bruno Crucitti e Antonino Labate. Un grandissimo grazie alla Dirigente Scolastica Dott.ssa Carmela Ciappina dell IPALB Tur di Villa San Giovanni , ai professori, allo Chef e agli studenti che hanno lavorato anche di sabato giornata di chiusura della scuola per offrirei un momento di convivialità ai detenuti con un ricco buffet di dolci realizzato da loro con delle bellissime coreografie. Si sono prodigati tanto afferma la Preside Carmela Ciappina- perché anche questi momenti sono altamente educativi per i nostri studenti , la rieducazione e le attività di socializzazione sono fondamentali, anche noi abbiamo voluto portare il nostro contributo e accendere una luce in prossimità del Santo Natale.

Una giornata emozionante che ricorderemo dichiarano – i Medici del Gruppo M&M Nuccio Macheda, Pinella Casciola e Pippo Pennisi – la calorosa accoglienza che ci hanno dimostrato i detenuti i loro applausi e la partecipazione emotiva ci hanno fortemente commossi.

Ringrazio – conclude Bruna Siviglia – per la fattiva collaborazione il Direttore della casa circondariale reggina Dott. Calogero Tessitore, con il quale abbiamo anche da alcuni anni stipulato un protocollo d’intesa, gli educatori Domenico Speranza, Lorenzo Federico e tutto il personale della Polizia Penitenziaria che ci hanno consentito di realizzare nel migliore dei modi l’iniziativa.

Comunicato Stampa – La Presidente Biesse Bruna Siviglia