Venezuela, Maduro annuncia nuova piattaforma social

17 Marzo – Nicolas Maduro, Presidente del Venezuela, ha annunciato l’esordio di una nuova piattaforma social creata per il Paese. Nel corso di un evento pubblico il presidente ha dichiarato:” Il Venezuela si erige al livello delle reti sociali del mondo con una sua propria piattaforma. Non dico nulla di più, aspettate venerdì, la sua attivazione e il suo annuncio“. Poco prima Maduro aveva denunciato che “i successi” del Venezuela non trovassero visibilità sulle più famose Instagram, Facebook, Twitter o Tik Tok.

Nelle strade di Caracas, la Capitale, sono apparsi cartelli colorati con scritto “Ven App” (Ven sembra rimandare all’abbreviazione di Venezuela e alla parola “vieni“). Le stesse parole si possono notare nel dominio di un sito internet dal quale si può scaricare l’app, anche se al momento l’accesso è “temporaneamente ristretto“.

L0 specialista in tecnologia Internet Isaac Fernandez, intervistato dal quotidiano El Nacional, afferma che i primi utenti registrati sono iscritti al Partito socialista unito, il Psuv. Tra i servizi offerti vi sono: chat dedicate e pubbliche, condivisione di contenuti e documenti ed inoltre vi è la possibilità di effettuare denunce tramite una “linea rossa. (fonte nova news)