L’ IC Galluppi-Collodi-Bevacqua si tinge di blu

“La giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, anche semplicemente giornata mondiale per l’autismo, è fissata al 2 aprile di ogni anno ed è un giorno riconosciuto a livello internazionale per incoraggiare gli Stati membri delle Nazioni Unite ad una maggiore sensibilizzazione e rispetto all’autismo.”

Anche l’Istituto Galluppi-Collodi-Bevacqua da sempre attento ai temi dell’inclusione, celebra il 2 aprile attraverso un percorso di sensibilizzazione e approfondimento di questo disturbo neurologico e della possibilità di entrare nel mondo di chi ne è affetto attraverso l’interazione coerente nel rispetto dei tempi e delle routine.

Gli allievi, i particolare i piccini della sezione Infanzia del Collodi e del Botteghelle hanno realizzato un semplice ma chiaro percorso di conoscenza, esprimendo – anche attraverso le immagini – l’acquisizione di nozioni ed esperienze relazionali dirette. L’Istituto precisa il DS Carlo Milidone, accoglie con amore ed attenzione gli allievi “speciali” e crea ambienti sereni e confortevoli per includere e massimizzare le potenzialità di ognuno in base alle proprie inclinazioni.