Ucraina. AIDAA: finora arrivati 9.000 cani e 2.300 gatti

(DIRE) Roma, 23 Apr. – Sono quasi centomila gli ucraini in fuga dalla guerra ospitati nel nostro paese, secondo i dati del Ministero dell’Interno per la precisione a ieri sera erano 99.393, di queste, 51.391 sono donne, 12.191 uomini e 35.811 minori. E con loro sono arrivati circa 9.000 cani e 2.300 gatti.

E l’incremento è di circa mille nuove persone al giorno e con loro circa un centinaio tra cani e gatti. A questi si aggiungono oltre 3.000 cani e gatti entrati nel nostro paese grazie alle operazioni di salvataggio. Così in una nota l’AIDAA, l’Associazione italiana difesa animali ed ambiente. “Domani è la Pasqua ortodossa che interessa la maggioranza di questi nuovi arrivati – si legge ancora – ed un altro 1.400.000 italiani di religione ortodossa, a tutti loro i migliori auguri di una santa pasqua di speranza di pace, e senza crudeltà sugli animali, l’invito – è anche per loro di non mangiare l’agnello ne altri animali in questa giornata di festa e di speranza”. (Com/Sor/ Dire) 10:35 23-04-22 (foto di repertorio)