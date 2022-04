Ucraina, Protezione Civile, sono 150 i pazienti accolti dall’Italia

I trasferimenti dei pazienti gestiti dalla Cross tramite Medevac

(DIRE) Roma, 23 Apr. – Anche in questi ultimi giorni la CROSS – Centrale Remota per le Operazioni di Soccorso Sanitario, ha coordinato il trasporto in tutta Italia dei cittadini ucraini con particolari esigenze sanitarie, provenienti dalla Polonia e, per la prima volta dall’inizio dell’emergenza, dalla Romania.

Tra Giovedì 21 Aprile e Venerdì 22 Aprile la Centrale ha concluso il trasferimento di 9 pazienti – attraverso voli della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera – che saranno assistiti dai servizi sanitari delle regioni Emilia-Romagna, Lazio, Toscana, Liguria e Abruzzo. In tutto, sono 150 i pazienti trasferiti tramite MedEvac – Medical Evacuation dall’8 marzo a oggi.

La CROSS, nell’ambito del Meccanismo Europeo di Protezione Civile e in risposta alla specifica richiesta della Direzione Generale per la Salute e la Sicurezza Alimentare della Commissione europea (DG SANTE), continuerà, in raccordo con i referenti sanitari regionali, la ricognizione dei posti letto disponibili nelle Regioni e Province Autonome e l’organizzazione del trasferimento dei pazienti. (Com/Sor/ Dire) 11:08 23-04-22