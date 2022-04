Yemen: tregua concordata, potrebbe terminare la guerra per sempre?

In Yemen, sono passate quattro settimane da quando si è concordata la tregua per il conflitto che vede come protagonisti la coalizione guidata dal’Arabia Saudita, e le forze governative Huthi. Il “cessate al fuoco” ha preso avvio con l’inizio del Ramadan, iniziato il 1 Aprile, ma, “la pace momentanea” è cominciata tre giorni dopo, il 4 Aprile.

La durata inizialmente era di due mesi, ma forse potrebbe prolungarsi. Hans Grundberg, inviato delle Nazioni Unite, ha dichiarato al consiglio dell’ONU, che si vede un velo di speranza, una possibile fine a questo conflitto, che ormai dura da troppo tempo, una pace “momentanea” che potrebbe diventare “perenne”.

Sette anni di guerra, in cui il popolo soffre, uomini, donne e bambini che non hanno più vita, sono costretti ad abbandonare le loro case. L’ONU ha reso noto che verso la fine del 2021 le vittime sono aumentate sino ad arrivare a 337.000, e la situazione potrebbe peggiorare arrivando ad un milione. Forse c’è una speranza, ma solo se si troverà una soluzione a questo morbo che dura da troppo, ma ciò avverrà solo quando si rispetteranno le diversità.

AO