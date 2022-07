Vaiolo scimmie. Un caso diagnosticato al Policlinico di Palermo

(DIRE) Palermo, 7 Lug. – Un caso di vaiolo delle scimmie è stato diagnosticato nei giorni scorsi al policlinico Paolo Giaccone di Palermo. La conferma ufficiale è arrivata ieri dall’Istituto Spallanzani di Roma. Si tratta, spiega una nota del ‘Giaccone’, di un uomo di 46 anni che il 22 Giugno scorso, a distanza di qualche settimana da un viaggio in Inghilterra, si era rivolto all’ambulatorio dell’UOC di Malattie Infettive e Tropicali, diretta dal prof. Antonio Cascio, perché insospettito da alcune lesioni cutanee.

Nell’immediato è stato eseguito un primo test biomolecolare nel laboratorio dell’UOC di Microbiologia e Virologia diretto dal prof. Giovanni Giammanco che aveva dato esito positivo già il 23 giugno scorso. In attesa della conferma ufficiale l’uomo, che dal punto di vista clinico è sempre stato bene, rimarcano dal Policlinico di Palermo, è rimasto sempre in isolamento al suo domicilio. Oggi non vi sono più segni della malattia, il paziente non è più contagioso e per i medici risulta guarito. (Com/Red/ Dire) 19:12 07-07-22