DDL Concorrenza. Gasparri: Bene Governo, no prove di forza ma ascolto categorie

(DIRE) Roma, 7 Lug. – “Bene ha fatto il Governo a convocare taxi e NCC domani accogliendo anche il nostro forte e ripetuto appello. Questa vicenda si risolve con il dialogo, con le parti. Lavorando ai decreti attuativi delle leggi vigenti. Non inventando altre leggi. Non con il metodo Giavazzi che è quello dello scontro sociale di chi non conosce la vita reale del Paese.

Servono il negoziato, il confronto che tenga conto di tutte le ragioni in campo. Coniugando progresso tecnologico, lavoro dei vari settori, attenzione alle esigenze dei taxi e anche per quelle delle attività diverse, degli NCC e di quanti operano nel trasporto non di linea. Più ascolto, senza prove di forza inutili. Seguiremo la trattativa con grande attenzione e ascoltando anche noi, come abbiamo sempre fatto, le categorie in campo”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri (Vid/ Dire) 17:38 07-07-22