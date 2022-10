(DIRE) Roma, 19 Ott. – “Il prossimo governo non cancellera’ la legge sull’aborto. Non torneremo a dividere il Paese cancellando o modificando la legge sull’aborto. Io sono per la vita ma l’ultima parola spetta alla donna”. Cosi’ Matteo Salvini. (Rai/ Dire) 18:19 19-10-22