Domanico (Cs). Rapinato ufficio postale di 30 mila €

19.30 – Rapina all‘ufficio postale di Domanico in provincia di Cosenza. I rapinatori, pare due, hanno preso una somma di circa 30 mila euro minacciando l’impiegato di turno con una pistola per poi dileguarsi a bordo di un’auto, ritrovata poco distante, come riferisce l’Ansa. I criminali hanno agito all’apertura dell’ufficio postale.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Cosenza che hanno raccolto le informazioni del caso e qualche testimonianza.

Gli investigatori si aiuteranno anche con le immagini del sistema di video sorveglianza dell’ufficio postale di Domanico. (foto di repertorio)

FMP