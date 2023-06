RAI. Due compagne di banco si ritrovano dopo decenni grazie alla trasmissione Le Lunatiche

Commentare con gli ascoltatori le notizie virali della settimana è un’abitudine per Federica Elmi e Jodie Alivernini che ogni weekend conducono su RAI Radio 2 la trasmissione notturna Le Lunatiche, in diretta dalla mezzanotte per tutta la notte.

Qualche settimana fa, rilanciando la notizia della nonnina novantasettenne Fiorella, che attraverso i social di sua nipote ha diffuso in rete un appello per ritrovare i suoi ex compagni di classe, le due conduttrici hanno invitato gli ascoltatori alla ricerca di vecchi amici a comporre lo 06.3131. Tra di loro Claudia, di Roma ma in questo periodo residente a Bologna, una fedelissima ascoltatrice della trasmissione che ha colto l’occasione per esprimere il desiderio di ritrovare la sua vecchia compagna di banco di quando frequentava il liceo Visconti di Roma, di nome Angela.

Lo scorso weekend, a comporre lo storico numero di telefono RAI è stata proprio Angela, che ha saputo tramite un amico ascoltatore della trasmissione, che la sua vecchia amica Claudia la stava cercando.

Così dopo circa cinquant’anni, due vecchie amiche si ritrovano grazie alla radio che ancora oggi, nei tempi dei social e della crossmedialità, non perde la sua funzione sociale primaria: essere vicina e al servizio dell’ascoltatore.

“Me ne vado a letto con gli occhi lucidi per l’emozione che provo nell’essere parte di questa piccola – e al tempo stesso immensa – magia che è (e resta sempre) la nostra amata scatola magica” ha scritto sui suoi social la conduttrice del programma Federica Elmi.