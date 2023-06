Made in Italy, via libera al DDL per valorizzare qualità ed eccellenze del territorio

Forse la logica è quella di ritrovare una identità perduta o solo confusa tra le maglie di un cambiamento veloce e compulsivo imposto dall’era della globalizzazione che ha aperto l’ accesso ai mercati mondiali, minimizzando in qualche modo l’ importanza di elementi essenziali come qualità ed eccellenza per tutelare il principio meramente economico e materiale della concorrenza. O forse perchè è risaputo che tanto più forte è l’immagine di un Paese , tanto maggiore è il suo ruolo geopolitico ed economico sui mercati internazionali, soprattutto se si riescono a valorizzare modelli di specializzazione produttiva ed esportativa di prodotti italiani, che mantengono comunque standard qualitativi elevati idonei a sostenere sfide comparative importanti.

Fatto è che Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge sul Made in Italy, che reca disposizioni organiche per la valorizzazione e la promozione delle produzioni di eccellenza, delle bellezze storico – artistiche e delle radici culturali nazionali in quanto fattori da preservare e trasmettere per incentivare la crescita economica del Paese. I punti essenziali del disegno di legge in questione sono in sintesi di seguito elencati:

– Istituzione Liceo Made in Italy

Viene istituito il liceo del Made in Italy e il nuovo indirizzo di scuola superiore dovrà «promuovere le conoscenze e le abilità connesse all’eccellenza dei prodotti della tradizione italiana». L’obiettivo è farlo in un percorso nel quale gli studenti imparino «competenze storico-giuridiche, artistiche, linguistiche, economiche e di mercato volte alla promozione e alla valorizzazione dei singoli settori produttivi nazionali». Il tutto «tenendo conto delle specifiche vocazioni dei territori». La disciplina del percorso di studio partirà entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L’avvio del nuovo ciclo scolastico è pertanto previsto per l’anno 2024/2025.

– Istituzione Fondazione “imprese e competenze”»

Nel testo si prevede anche l’istituzione «della Fondazione “imprese e competenze”», con la quale si punta a «promuovere il raccordo tra le imprese e i lavoratori, favorendo al contempo l’inserimento degli studenti nel mondo del lavoro. Inoltre per favorire il passaggio intergenerazionale di competenze e di abilità viene istituito, per le imprese private con non più di 15 unità, un Programma apposito da realizzare attraverso il tutoraggio di formazione svolto da pensionati, da non oltre 2 anni, a nuovi assunti a tempo indeterminato di età inferiore a 30 anni. Il programma avrà una durata massima di 12 mesi e la norma prevede che l’attività di tutoraggio sia svolta senza vincolo di subordinazione e non sia soggetta alle disposizioni sui licenziamenti. La remunerazione corrisposta al pensionato per l’attività di tutoraggio non concorre alla formazione di reddito ai fini Irpef e non è assoggettato a contribuzione previdenziale, sino ad una soglia massima percepita di 15.000 euro l’anno.

– “Fondo Strategico Nazionale del Made in Italy Sono previste, poi, anche diverse norme per incentivare l’imprenditoria, in particolare quella femminile e quella nelle filiere strategiche nazionali, per le quali sarà creato un apposito fondo sovrano nazionale, il “Fondo Strategico Nazionale del Made in Italy”, con una dotazione iniziale di 1 miliardo di euro.

– Etichettatura nazionale e agroalimentare italiano

Con la dicitura «NutrInform Battery» si intende «il sistema di etichettatura nazionale per il corretto utilizzo delle indicazioni nutrizionali dei prodotti alimentari». Nello stesso ambito rientra anche «la certificazione di qualità a favore della ristorazione italiana all’estero» che punta a limitare la contraffazione, così come rientra il fondo «per la protezione nel mondo delle indicazioni geografiche italiane , agricole, alimentari, del vino e delle bevande». Lunga è la lista di interventi per favorire l’agroalimentare Made in Italy. Per questi prodotti, così come per tutti quelli provenienti dall’industria del nostro Paese, si propone di adottare un «contrassegno ufficiale».

– Protezione del Made in Italy

Il disegno prevede una «ricognizione dei prodotti industriali e artigianali tipici, radicati in una specifica zona geografica», per questi devono essere adottati , dalle associazioni di produttori, regolamenti disciplinari per la valorizzazione dei prodotti». Gli spostamenti dei prodotti verranno tracciati invece «tramite l’istituzione di un catalogo nazionale con i requisiti fissati dall’European Blockchain Service Infrastructure (EBSI)». Per combattere la contraffazione – contro cui viene aumentato il valore delle sanzioni e si promuove la collaborazione con la giustizia dei Paesi stranieri – si punta a garantire la specializzazione dei magistrati formandoli sul tema. Inoltre «per velocizzare e semplificare le operazioni di distruzione della merce contraffatta sequestrata», «si prevede la modifica di alcuni articoli del Codice penale e del Codice di procedura penale».

– Istituti e luoghi culturali

Nel testo si legge anche della «possibilità prevista per gli istituti e i luoghi della cultura di registrare il marchio che li caratterizza» oltre che della possibilità di introdurre la definizione specifica di «imprese culturali e creative, registrate in un apposito albo per godere del fondo che rientra nel «Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative». Inoltre, si prevedono forme di supporto per sostenere il settore fieristico.

– Istituzione giornata nazionale Made in Italy