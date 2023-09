Iraq, 100 vittime e 150 feriti durante una festa

20:35 – Una tragica e devastante tragedia ha colpito Hamdaniyah, una pittoresca città nella provincia settentrionale di Ninive, situata in Iraq. Il dramma ha avuto luogo durante una festa di matrimonio che si stava svolgendo in una sala comunale. La notizia ha rapidamente fatto il giro del mondo, suscitando profonda tristezza e sgomento.

Secondo le autorità sanitarie locali, il bilancio delle vittime ha raggiunto le 100 persone, con e oltre 150 ferite. Questo terribile incidente ha causato un’ondata di dolore e sofferenza nella comunità locale e ha destato preoccupazione a livello nazionale.

L’agenzia di stampa ufficiale irachena, INA, ha diffuso la notizia, sottolineando che si tratta di un bilancio preliminare che potrebbe purtroppo aumentare a causa della gravità della situazione. Il portavoce del Ministero della Sanità, Saif al-Badr, ha confermato il tragico evento ed ha sottolineato l’importanza di un rapido intervento per soccorrere le vittime.

In risposta all’emergenza, le squadre di soccorso locali, insieme alle autorità competenti, stanno lavorando instancabilmente per fornire cure mediche alle persone ferite e per gestire la situazione in modo efficace. La comunità di Hamdaniyah e i suoi abitanti sono uniti nel dolore, mentre il resto del mondo guarda con il cuore spezzato a questa terribile sciagura. (Fonte ANSA)