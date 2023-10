Biden: “il nemico è Hamas, non i civili palestinesi”

“L’occupazione di Gaza sarebbe un grande errore”

Queste sono le sette parole che il Presidente degli Stati Uniti D’America, Joe Biden, ha pronunciato. Il leader ha rilasciato un’intervista al programma americano “6o minutes” della CBS.

Hamas non rappresenta tutto il popolo palestinese, sottolineando che il nemico non è il popolo della Palestina, ma l’associazione terroristica che in questi ultimi giorni ha capovolto il mondo, dividendolo in due, riaccendendo la rivalità tra i due stati. Molti palestinesi non si riconoscono nelle azioni di Hamas e di Hezbollah, e molti dello stato ebraico l’hanno compreso, continua Biden.

Ad ogni modo, Israele vuole continuare contro la propria avanzata “C’è una “differenza fondamentale” tra gli israeliani uccisi nell’attacco di Hamas e i palestinesi uccisi nel contrattacco di Israele. Lo Stato ebraico “sta dando la caccia a un gruppo di persone che hanno commesso una barbarie tanto grave quanto l’Olocausto”, aggiunge Biden. “E quindi penso che Israele debba rispondere. Devono attaccare Hamas. Hamas è un branco di codardi. Si nascondono dietro i civili. Mettono i loro quartieri generali dove ci sono i civili, gli edifici e cose simili. Ma sono sicuro che gli israeliani faranno tutto ciò che è in loro potere per evitare l’uccisione di civili innocenti”.

Biden sostiene i civili palestinesi che non hanno niente a che vedere con queste barbarie, e come gli israeliani anche loro sono vittime di questo attacco.

Un giornalista ha chiesto al leader come fanno a gestire sia la situazione in Ucraina e quella Israeliana e Palestinese, il Presidente ha risposto che gli USA “sono la nazione più potente al mondo”, e di conseguenza possono “vigilare” su tutte e due nello stesso momento.

“In Ucraina, uno dei miei obiettivi è impedire a Putin, che ha commesso lui stesso crimini di guerra, di occupare un paese indipendente che confina con gli alleati della NATO e con la Russia. Immaginate cosa succederebbe ora se riuscisse ad avere successo: avete mai conosciuto una grande guerra in Europa nella quale non siamo stati risucchiati?“. Biden ha ricordato che dai tempi antichi che gli ebrei nella storia sono stati sempre perseguitati e qualcuno ha cercato costantemente di eliminarli.

Non ci sono prove chiare di un coinvolgimento dell’Iran dell’attacco di Hamas, ma specifica che “l’Iran sostiene costantemente Hamas e Hezbollah” ma “del fatto se abbiano avuto preconoscenza o aiutato a pianificare l’attacco non ci sono prove al momento“. (cit: skytg24.it)

AO