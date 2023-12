Netanyahu: guerra a Gaza per molti mesi

La guerra di Israele contro Hamas durerà ancora per molti mesi, è quello che ha dichiarato il premier Netanyahu, facendo capire che Tel Aviv non vuole assolutamente allentare la morsa su Gaza sino alla vittoria finale. “Non cederò alle pressioni internazionali”.

Netanyahu ha ringraziato il Presidente Joe Biden e la sua amministrazione per il sostegno continuo, inclusa l’ultima approvazione di un’ulteriore vendita di armi a Israele. Il punto dolente delle trattative per gli israeliani sono i prigionieri in mano ai terroristi ma anche su quel frangente il governo di Netanyahu è molto deciso: “Sugli ostaggi non accettiamo ultimatum“.

Fabrizio Pace