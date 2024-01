Gli USA hanno reinserito gli Houthi nella lista dei terroristi

Gli Stati Uniti, hanno deciso di reinserire gli Houthi nella lista dei ‘terroristi globali appositamente designati’ (Sdgt), dopo gli attacchi nel Mar Rosso. La notizia è stata resa nota da due alti funzionari americani.

La delega entrerà vigore tra 30 giorni. Gli Houthi erano stati classificati come Terroristi durante il mandato dell’ex Presidente Donald Trump, ma erano stati rimossi nel 2021 dalla stessa lista dall’attuale leader, Joe Biden, una decisione presa per permettere l’ingresso degli aiuti in Yemen.

“Questa misura non colpirà la popolazione yemenita e il sostegno umanitario continuerà”, hanno sottolineato i funzionari. Gli Houthi, in tutta risposta, hanno fatto sapere che i loro attacchi nel Mar Rosso non cesseranno “proseguiranno gli attacchi” (fonte: ansa.it)

