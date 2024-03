Cristian Moroni da 3 anni attraversa l’Italia a cavallo

Immaginate di poter trascorrere anni a cavallo facendo il giro d’Italia. È possibile! c’è chi tra di noi ha realizzato questo sogno. Cristian Moroni da circa tre anni viaggia lungo il Bel Paese insieme al suo cavallo Furia. Ha percorso tutte le coste e le montagne italiane senza sosta, affrontando tragitti tortuosi e paesaggi mozzafiato.

Giorno 11 Marzo è finalmente arrivato a Reggio Calabria, dopo aver percorso a cavallo le montagne dell’Aspromonte in particolare il Santuario della Madonna di Polsi e Zervò. Cristian aveva già avuto il piacere di osservare la Calabria a giugno del 2022, dove ha soggiornato per due giorni a Catona presso la Fattoria Urbana.

Anche quest’anno La Fattoria Urbana ha avuto il piacere di ospitarlo fino a giorno 12, data in cui riprende la sua avventura in Sicilia. “Per noi è stato un vero piacere ospitare Cristian e Furia.” affermano la Dott.ssa Annalisa Panella e il Dott. Antonino Santisi, i proprietari della nota Fattoria in pieno centro urbano.

“Credete sempre in voi stessi, è molto importante, non arrendetevi mai, la fiducia in se stessi è il motore della vita” afferma lo stesso Cristian Moroni, parole che possono essere prese d’esempio dai giovani della nostra amata Calabria. Tutto lo staff della Fattoria Urbana augura buon viaggio a Cristin e Furia!

AP