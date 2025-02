Crotone. Comune attiva progetti inclusione sociali PER 7,3 mln

(DIRE) Reggio Calabria, 17 Feb. – Ammontano a 7,3 milioni di euro, i finanziamenti ottenuti dal Comune di Crotone per la realizzazione di diversi progetti approvati dall’Ente, guidato dal sindaco Vincenzo Voce. Nello specifico si tratta di linee di interventi relativi al Fse per 5,064 milioni e 2,236 per il Fers del Pon Metro città medie. Il primo progetto denominato ‘F.OR..M.A.’ Crotone, acronimo di Formazione, orientamento, matching per l’autonomia, finanziato per 3.471.898 euro, prevede di avviare percorsi di innovazione sociale a favore di cittadini ad alto rischio di marginalità sociale rispetto ai quali far gravitare iniziative, interventi, azioni, sperimentazioni per l’inclusione nel mercato del lavoro. Il progetto mira a sostenere l’inserimento e/o il reinserimento dei disoccupati maggiormente vulnerabili attraverso un’offerta personalizzata di strumenti di politica attiva.

Partner del progetto è il Centro per l’impiego e lo strumento programmato e la ‘Dote includi e attiva’, finalizzata alla erogazione di un contributo economico per le attività e i servizi funzionali alle esigenze di inserimento lavorativo e/o qualificazione della persona. Il numero programmato dei soggetti che parteciperanno al percorso è di 300 unità. Il secondo progetto approvato è ‘Kroton Skill S.A.R.A – Servizio Aggregazione ragazzi adolescenti’ finanziato per 1.592.303,74 euro. Prevede la realizzazione di spazi dinamici, polivalenti e funzionali, costruendo un contesto in cui dare spazio alle esigenze di autodeterminazione, ricreative, informazione e formazione dei giovani incentivando la solidarietà sociale e l’integrazione interculturale, promuovendo lo sviluppo di specifiche competenze degli adolescenti e dei giovani coinvolti.

Destinatari del progetto saranno 400 ragazzi ed adolescenti, tra i 15 e i 29 anni, presenti nel Comune di Crotone, che necessitano di percorsi di inclusione sociale e di aggregazione. Il terzo progetto 'Community hub' finanziato per 2.236.232 euro si propone di animare gli spazi della struttura ex 'Kursaal' creando un hub sociale finalizzato all'attuazione di progetti di inclusione sociale e culturale. Tra i servizi innovativi che sono previsti troviamo il supporto alla creazione di impresa, networking, co-working, spazi culturali condivisi. Nella riqualificazione della struttura è prevista la rifunzionalizzazione degli spazi, la creazione di una sala polifunzionale, laboratori, biblioteca. In pratica sarà realizzato un edificio eco sostenibile con efficientamento energetico. Nella struttura potranno essere realizzati corsi di formazione professionale, servizi di natura sociale per il tempo libero, di promozione del lavoro e dello studio, iniziative culturali ed anche mostre, concerti e workshop.