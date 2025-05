Una donna alla guida del Sinafi, il Sindacato della Guardia di Finanza

Un passo avanti per la parità di genere

La nomina di Stefania Castricone a Segretario Generale Nazionale del Sinafi, il sindacato della Guardia di Finanza, rappresenta molto più di un cambio ai vertici: è un segnale concreto di progresso e una testimonianza viva della strada che, lentamente ma con determinazione, si sta percorrendo verso la parità di genere anche in ambiti tradizionalmente maschili.

Per la prima volta, le donne non solo hanno varcato le soglie dei reparti operativi più impegnativi, come i “baschi verdi”, ma hanno anche conquistato la fiducia di un’intera categoria fino ad arrivare a rappresentarla sindacalmente. Un risultato frutto di competenza, determinazione, e di una lunga battaglia, spesso silenziosa, per far sentire la propria voce in un mondo dove essere donna è ancora, troppo spesso, una sfida ulteriore.

La sua elezione è arrivata durante il congresso del sindacato, non come atto simbolico, ma come esito naturale di un percorso meritocratico. È questo l’aspetto più importante: non si tratta solo di “una donna” alla guida, ma di questa donna, con il suo bagaglio di esperienza, visione e passione.

In un’epoca in cui le pari opportunità devono smettere di essere uno slogan e diventare realtà tangibile, la nomina di Castricone ci ricorda che i cambiamenti sono possibili, ma richiedono coraggio, perseveranza e il sostegno di una comunità che crede davvero nella valorizzazione delle diversità. È un momento storico non solo per la Guardia di Finanza, ma per tutte le donne nelle forze armate e di polizia nelle istituzioni: un esempio che, speriamo, diventi presto normalità. Perché la parità di genere non è un traguardo da celebrare una volta, ma una direzione da seguire ogni giorno.