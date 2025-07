Netanyahu incontra Trump per la terza volta: “Accordo Commerciale” e Gaza al centro dei colloqui

Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu è atteso a Washington la prossima settimana per il suo terzo incontro con il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump dall’inizio del suo mandato. L’annuncio del viaggio è stato accompagnato da dichiarazioni di Netanyahu che suggeriscono la necessità di “completare alcune questioni” per raggiungere un “accordo commerciale”.

L’agenda dei colloqui si preannuncia fitta e delicata, con la situazione nella Striscia di Gaza e la questione iraniana in cima alla lista. Questo incontro segue i recenti dodici giorni di intense ostilità tra Israele e Hamas, culminati in un cessate il fuoco annunciato proprio dall’amministrazione Trump. La discussione sulla stabilità regionale e le prospettive future per la pace tra israeliani e palestinesi saranno senza dubbio al centro del confronto.

A Washington è già presente il Ministro israeliano per gli Affari Strategici, Gilad Erdan, a conferma dell’importanza che Israele attribuisce a questo vertice. L’incontro tra i due leader si propone di rafforzare ulteriormente i legami tra i due paesi e di coordinare le strategie su questioni chiave di sicurezza e politica estera.