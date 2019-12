Bolivia. Assedio all’ambasciata messicana, al via la denuncia a CPI

90 Agenti intorno alla sede dopo asilo a ex membri del Governo Morales

(DIRE) Roma, 27 – Il Messico ha denunciato la Bolivia alla Corte Penale Internazionale delle Nazioni Unite, accusando di “violazione di obblighi diplomatici” il nuovo governo di La Paz guidato da Jeanine Anez. L’azione legale, spiega il quotidiano messicano ‘La Jornada’ e’ stata intentata dopo che, questa settimana, il numero di agenti di polizia e militari boliviani all’esterno della sede diplomatica messicana era aumentato da sei a 90. Le forze armate sono state inviate a presidiare l’ambasciata dopo che il Messico ha accolto nove ex membri del governo di Evo Morales, che avevano fatto richiesta d’asilo politico. Da Lunedi’ scorso, la cancelleria messicana ha espresso preoccupazione rispetto al presidio intorno alla sede diplomatica e all’uso di droni che sarebbero stati usati per scattare fotografie all’interno dell’ambasciata. La denuncia alla Corte penale internazionale era stata anticipata ieri dal segretario delle relazioni esterne del Messico, Marcelo Ebrard: “nemmeno nei peggiori momenti dei colpi di stato militari negli anni 70 e 80 l’integrita’ delle ambasciate messicane e di chi vi risiedeva e’ stata messa a rischio” aveva dichiarato. E in un’affermazione successiva ripresa dalla stampa, aveva sottolineato di non aver ricevuto una risposta dalla Bolivia “concorde ai principi di rispetto internazionale”, chiarendo inoltre che il governo messicano non intende consegnare i rifugiati. (Gif/Dire)