Marocco. Arrestato Omar Radi, reporter ed attivista per i diritti

(DIRE) Roma, 27 Dic. – “Chiediamo il rilascio immediato di Omar Radi, perche’ nessun giornalista dovrebbe essere perseguito sulla base del codice penale, e chiediamo alle autorità marocchine di ritirare tutti gli articoli del codice penale applicabili alla libera espressione e alla libertà di informare, concordemente alla costituizione del Marocco e ai suoi obblighi internazionali”. È l’appello dell’organizzazione per la libertà di stampa ‘Reporters without borders’, che denuncia, insieme ad altre associazioni, l’arresto del giornalista indipendente Omar Radi. Il reporter, da anni impegnato al fianco dei movimenti popolari e per i diritti umani, è stato incarcerato ieri a Casablanca, dopo aver criticato via Twitter l’operato di un giudice. Per Radi, l’accusa è di “oltraggio alla Corte”: aveva condannato la scelta di comminare pene fino a 20 anni di carcere a 42 persone che avevano partecipato al movimento popolare del Rif, noto come ‘Hirak’. (Gif/Dire) 20:11 27-12-19