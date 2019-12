Calabria, sfida a 4: Santelli, Callipo, Tansi e Aiello

Sono quattro i candidati alla poltrona di Governatore della Regione Calabria, oggi ancora occupata da Mario Gerardo Oliverio, che si contenderanno la vittoria alle elezioni del 26 Gennaio 2020. La Parlamentare Jole Santelli guida la coalizione di Centrodestra (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Udc, Lega e Casa delle libertà, Santelli Presidente); il Centrosinistra pone invece le sue aspettative nell’imprenditore Filippo Callipo (PD, Io resto in Calabria, Democratici e progressisti e 10 idee per la Calabria); Il professor Francesco Aiello è il candidato sostenuto dal Movimento 5 Stelle e dalla lista “Calabria civica – Liberi di cambiare”, infine l’ outsider Carlo Tansi, ex responsabile della Protezione Civile della Regione Calabria. La vincitrice o il vincitore, eredita una Calabria fanalino di coda in molte statistiche nazionali ed avrà il compito, già assegnato ad altri ma a pochissimi riuscito, di risollevare le sorti economico sociali della regione oggi devastata dall’emigrazione dei suoi giovani in cerca di miglior fortuna.

FMP