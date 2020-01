E’ la proposta per aumentare la sicurezza alla guida che dovrebbe di modificare la legge già esistente. Arriverà prossimamente alla Camera dei Deputati e prende di mira l’utilizzo dei cellulari durante la guida. E’ prevista quindi un’inasprimento delle sanzioni per chi si distrae al telefonino mentre conduce l’automobile. La multa prevista per questa infrazione va da 422 fino a a 1.697 euro. In più per chi è recidivo verrà stabilita la sospensione della patente fino a tre mesi.

