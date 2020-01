Morto Pietro Anastasi, ex attaccante di Juventus e Nazionale

04.42 – Mondo del calcio in lutto per la “scomparsa” di un grande campione. Pietro Anastasi, catanese di nascita, se ne è andato a 71 anni. Ex attaccante di Juventus ( 303 presenze e 130 gol) e Nazionale negli anni 60-70 aveva messo la firma su ben 105 gol in Serie A, aveva indossato 25 volte la maglia della Nazionale Italiana, con cui realizzò 8 reti. Anastasi fu Campione Europeo nel 1968.

Oggi è un giorno triste per tutta la Juventus, per il calcio italiano e per tutti coloro che lo hanno conosciuto. Pietro Anastasi ci ha lasciato all’età di 71 anni. Era impossibile non volere bene a “Pietruzzu”, come lo chiamavano tutti i tifosi a rimarcarne la sua origine siciliana, perché è stato uno juventino fino in fondo e alla squadra del suo cuore ha trasmesso tutta la sua passione. Quella che da bambino, raccattapalle al Cibali di Catania, lo vede chiedere una foto accanto al suo idolo John Charles. Con queste parole il club Bianconero lo “saluta” sul suo sito ufficiale. In molti lo avevano soprannominato “Pelè bianco”.

FMP