Cina. Ancora una vittima a causa del misterioso virus simile alla Sars

Continua il contagio in Cina del nuovo virus misterioso che uccide un’altra vittima, adesso sono 3 i morti per questa nuova influenza, simile alla Sars. Ce’è allerta perchè il Paese che è prossimo ai festeggiamenti del Capodanno ciense, momento in cui si hanno grandi flussi di persone in movimento. Nella sola Wuhan, durante il fine settimana sono stati registrati 136 casi di contagio. Interessata dallo stesso virus anche la Capitale, a Pechino sono due le persone infettate dal virus. Quest’ultimo per la prima volta è stato registrato anche nella parte meridionale del Paese asiatico. Il Governo cinese non nasconde la preoccupazione per l’eventuale diffondersi di questo misterioso virus.

