Bilancio positivo per la prima edizione di “WeLoveModainItaly Toronto” che si è svolta il 28 e 29 gennaio presso i locali dell’Arta Gallery nel Distillery District della città canadese. L’iniziativa promossa e organizzata da CNA Federmoda in collaborazione con il Consorzio Moda in Italy e il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di ICE Agenzia ha visto la partecipazione di 18 marchi che hanno presentato in Canada le collezioni moda per l’autunno-inverno 2020/2021. A dare il battesimo a questa nuova manifestazione è stato il Sottosegretario, Ivan Scalfarotto che ha portato agli imprenditori italiani presenti per l’occasione a Toronto i saluti e la conferma del sostegno da parte del Governo italiano alle azioni di promozione internazionale. “Considerando che siamo all’esordio canadese per WeLoveModainItaly, riteniamo buona l’affluenza di operatori commerciali nella due giorni, una affluenza che ha fatto sì che si siano avviate nuove relazioni e soprattutto è stata un’occasione per far conoscere a tanti il valore delle produzioni moda realizzate dalle piccole imprese italiane” – ha dichiarato Marco Landi, Presidente Nazionale CNA Federmoda. L’Italia gioca un ruolo da protagonista nel mercato canadese della moda essendo, secondo i dati forniti da ICE Agenzia, per l’abbigliamento l’unico paese occidentale tra i primi dieci esportatori (6⁰ posto con una quota di mercato del 3,04%), nelle borse in pelle il primo esportatore mondiale con una quota di mercato del 38,36% e il 3⁰ fornitore mondiale di calzature. “Il made in Italy è sicuramente apprezzato in Canada – dichiara Antonio Franceschini, Responsabile Nazionale CNA Federmoda – molti grandi brand italiani sono ben posizionati. Riteniamo che vi siano ormai le condizioni per l’affermazione anche di aziende con marchi meno noti ma con prodotti di qualità, quella tipologia di imprese che rappresenta il tessuto economico del nostro Paese”. “Ecco quindi che abbiamo avviato questa progettualità sul Canada che vedrà ulteriori azioni a supporto delle imprese italiane – chiosa Franceschini”.