06.20 – Attentato kamikaze in Afghanistan nel quale sono morte diverse persone, al momento non è stato comunicato esattamente il numro delle vittime. E’ quanto riferisce un portavoce del governo locale. L’attentato che ha seminato morte è avvenuto a Kabul, la Capitale, ed ancora non è stato rivedicato da alcun movimento o sigla. Le vittime perite nell’esplosione sono tutti civili.

FMP