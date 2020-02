Coronavirus. OMS: Non risultano casi in Africa, autorità russe chiariscano

“Arrivano segnalazioni ogni giorno, ma maggior parte scartate”

(DIRE) Roma, 12 Feb. – “Attualmente non ci risultano casi confermati di Coronavirus in Africa. Chiederemo chiarimenti alle autorita’ russe”. Risponde cosi’ l’Organizzazione mondiale della Sanita’ interpellata dall’agenzia Dire in merito alla notizia riportata dall’agenzia di stampa russa Interfax, secondo cui il vicedirettore del Dipartimento africano del ministero degli Affari Esteri della Russia, Oleg Ozerov, avrebbe detto nel corso di una conferenza stampa che in Africa ci sarebbero casi di Coronavirus confermati. “Abbiamo segnalazioni di Coronavirus ogni giorno- fa sapere ancora l’Oms alla Dire- la maggior parte delle quali pero’ vengono scartate”. Il vicedirettore Ozerov, sempre secondo Interfax, non ha fornito dettagli sul numero degli eventuali casi di Coronavirus in Africa, ne’ ha chiarito in quale parte del Paese si sarebbero verificati. (Alf/Cds/ Dire)