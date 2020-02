Welfare. Inps: Domande bonus nido del 2019 sono coperte

(DIRE) Roma, 17 Feb. – Arrivano i chiarimenti dell’Inps sul bonus asili nido 2019. L’Inps ribadisce che “tutte le domande correttamente presentate per il 2019 sono coperte da budget e pertanto in corso di liquidazione, previa verifica delle fatture inviate dai cittadini. Lo riferisce l’Istituto in una nota”. “L’esaurimento del budget per il 2019, infatti, ha come unico effetto l’impossibilita’ di presentare nuove domande per la predetta annualita’ 2019. Sono in corso accertamenti su eventuali anomalie riferite a singole posizioni. Si sottolinea che, ai fini della corretta liquidazione della prestazione, e’ necessario naturalmente aver inserito nella domanda tutte le mensilita’ per le quali si richiede il pagamento. Il sistema procede in tal modo a impegnare correttamente le relative somme. Si ricorda infine agli utenti che ancora non avessero provveduto, che il termine ultimo per allegare la documentazione di spesa relativa alle domande di bonus nido 2019 e’ fissato al 1° aprile 2020. Tale tempistica viene estesa altresi’ alle strutture private autorizzate”. (Com/Lum/ Dire)