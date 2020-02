Roma, furti: shopping con borse schermate, arrestato

Comando Provinciale di Roma – Roma , 24/02/2020 15:00

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Roma Vittorio Veneto hanno arrestato un cittadino peruviano di 45 anni, senza fissa dimora e con precedenti, con l’accusa di furto aggravato. Verso le 19, i militari hanno sorpreso lo straniero subito dopo aver sottratto dei capi di abbigliamento da un esercizio commerciale della galleria della Stazione Termini. La merce, del valore di circa 200 euro, era stata prelevata poco prima dal 45enne, dagli scaffali del negozio e collocata in una borsa schermata, capace di eludere le barriere antitaccheggio. Dopo l’arresto l’uomo è stato portato in caserma e trattenuto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo. La refurtiva è stata invece riconsegnata ad un responsabile del negozio, mentre la borsa schermata è stata sequestrata.